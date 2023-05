"Ninguém é obrigado a concordar", diz Lula sobre a Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu que "ninguém é obrigado a concordar com ninguém", para justificar sua fala sobre a Venezuela. A manifestação do petista foi nesta terça-feira, 30, em coletiva com a imprensa no fim da reunião com presidentes dos países da América Latina Lula.

Na segunda- feira, 29, Lula declarou que a Venezuela é alvo de "narrativas", em referência às afirmações de que o país vive uma ditadura. Ainda nesta terça, Luis Lacalle Pou, presidente do Uruguai e Gabriel Boric, presidente do Chile, discordaram do posicionamento de Lula de que se trata de "narrativas".

Após a reunião no Palácio do Itamaraty, Lula foi perguntado sobre o tema Maduro. "O Maduro faz parte deste continente nosso. Houve muito respeito com a participação do Maduro. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. É assim que a gente vai fazendo", respondeu.

Lula disse ainda que os presidentes reunidos em Brasília não precisam organizar um "grupo dos amigos".

"O fato de ter dois presidentes que não concordaram, não sei em que jornal eles leram. Eu disse que aqui não foi convocado reunião de amigos do Lula. Foi convocado uma reunião de presidentes para construir um orgão dos países", afirmou.