Novo juiz da Lava-Jato absolve Dirceu em processo por corrupção | A TARDE

Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba e atual responsável pelos processos da Operação Lava-Jato, Fábio Martino absolveu José Dirceu e mais três réus em processo por corrupção.



Dirceu, Walmir Pinheiro Santana, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva e Gerson de Mello Almada eram acusados de lavagem de dinheiro.

Pesavam acusações de recebimento de quase R$ 2,5 milhões em propinas das empreiteiras Engevix e UTC.

A denúncia havia sido oferecida pelo Ministério Público Federal com base em inquéritos da Polícia Federal e foi aceita pelo então juiz federal Sérgio Moro, em fevereiro de 2018.

Depois do episódio, Moro se tornou ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro (PL), entre 2019 e 2020, e atualmente é senador do União Brasil pelo Paraná.