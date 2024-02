Operação contra Bolsonaro repercutiu 1 milhão de vezes na internet | A TARDE

A operação da Polícia Federal (PF), que teve como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, instaurada na última quinta-feira, 8, foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais nos últimos tempos, envolvendo temas políticos. Foram 1 milhão e 110 mil menções na internet, conforme levantamento realizado pelo instituto Quaest.

A repercussão sobre a Operação Tempus Veritatis ficou atrás apenas da mobilização da internet sobre o dia 8 de janeiro.

Entre essa quinta e as 11 horas da manhã desta sexta-feira, 10, 60 milhões de pessoas foram impactadas pelas menções.

O impulsionamento foi reflexo da divulgação de trechos de vídeos da reunião de Bolsonaro e ministros em que a acusação diz ter sido tratado um plano golpista.

A pesquisa também indicou que a avaliação entre os usuários da internet está polarizada.

“A discussão segue polarizada: 60% das menções foram críticas à Bolsonaro e em defesa da Operação Tempus Veritati. Publicação do perfil oficial do STF no Twitter superou o pronunciamento do Coronel Homero em termos de alcance e foi repercutida por apoiadores e críticos da operação”, detalhou o relatório da Quaest.

“Bolsonaristas responderam com críticas em tom de perseguição política enquanto representantes da esquerda defenderam a pauta da Anistia nunca mais”, complementa.