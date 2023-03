Operação Lesa Pátria faz nova leva de prisões; Veja quem são

A 7ª fase da Operação Lesa Pátria foi deflagrada nesta terça-feira, 7, pela Polícia Federal cumprindo três mandados de prisão e oito de busca e apreensão em Minas Gerais e no Paraná.

A operação mira financiadores dos atos golpistas realizados em Brasília no dia 8 de janeiro, que resultaram na depredação das sedes dos Três Poderes.

Embora a PF não tenha divulgado o nome dos presos, a TV Sul de Minas aponta que os detidos são Edmar Miguel, conhecido por “Miguel da Laranja”, de Areado (MG); o bolsonarista Kennedy Alves, de Alpinópolis (MG); e Aline Cristina Monteiro Roque, também de Areado.

"O objetivo é identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os fatos ocorridos em 8/1, em Brasília/DF, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições (…) Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido".", explica a Polícia Federal.

Os suspeitos de participação e financiamento são investigados por seis crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado; associação criminosa; incitação ao crime; destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Perfis

O bolsonarista Kennedy Alves é um integrante da extrema-direita radical e foi identificado por imagens divulgadas por ele mesmo em seus perfis nas redes sociais. No vídeo da participação dele nos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, ele aparece na sede do Supremo Tribunal Federal dizendo estar em guerra naquele momento.

Kennedy Alves | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O outro homem que foi preso nesta terça é Edmar Miguel, popularmente conhecido como ‘Miguel da Laranja’. Assim como Kennedy, ele também foi identificado por imagens divulgadas nos seus perfis nas redes sociais. No dia dos ataques às Praças dos Três Poderes, aparece no alto do Congresso Nacional celebrando os vândalos que na quele momento promoviam a destruição do local.

Edmar Miguel | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Já a mulher foi a empresária Aline Cristina. Ela chegou em Brasília para o ato em um ônibus que partiu de Passos (MG). Ela é tida como uma das financiadoras da ação e nas imagens do dia 8 de janeiro, ela comemora a retirada dos policiais que escoltavam os golpistas e tentavam impedir a entrada nas sedes dos Três Poderes: "polícia saiu correndo".

Aline Cristina | Foto: Reprodução | Redes Sociais