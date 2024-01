Pacheco: MP da reoneração deve sair após conversa com Haddad | A TARDE

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta terça-feira, 9, que o futuro da Medida Provisória (MP) sobre a reoneração da folha de pagamentos só será definido após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está de férias até o fim da próxima semana.

O assunto se tornou alvo de divergências entre o governo federal e o Congresso. Nesta manhã, Pacheco conversou com líderes partidários sobre a possibilidade de devolver a matéria ao governo.



“Vou, hoje à tarde, conversar com alguns líderes que não puderam participar, para saber a percepção deles. Não tomarei uma decisão de devolução integral ou parcial sem conversar com o ministro Fernando Haddad. É muito importante haver esse diálogo entre Executivo e Legislativo. Temos que ter compromisso”, afirmou, destacando que pretende realizar o encontro com o ministro antes do fim do recesso parlamentar.

Em relação à MP, Pacheco quer que a “vontade do Congresso” sobre desoneração prevaleça. A medida contraria a lei aprovada em 2023 pelo Congresso, que prevê desoneração para os 17 setores até 2027.

Pacheco defendeu ainda que o governo e os parlamentares encontrem uma alternativa para manter a decisão do Congresso Nacional sobre a desoneração da folha de pagamentos até 2027.

A MP prevê a reoneração gradual da folha de pagamentos de 17 setores da economia, e faz parte de um esforço da equipe econômica de Lula para aumentar a arrecadação dos cofres públicos e cumprir a meta de déficit fiscal zero a partir de 2024.