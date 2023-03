Pacheco se diz preocupado e espera explicações sobre joias

Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Congresso Nacional e do Senado, expressou preocupação em relação à polêmica das joias recebidas por Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que espera que as devidas providências sejam tomadas. Ele falou com a CNN após um evento no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 10.

“Há uma preocupação de que haja um esclarecimento sobre esse fato, mas vamos aguardar que as providências sejam tomadas”, declarou Pacheco.

O caso está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Polícia Federal. Na quinta-feira, 9, o ministro do TCU Augusto Nardes determinou que Bolsonaro não use ou venda as joias, que têm valor estimado em 3 milhões de euros, e solicitou mais informações sobre o assunto.

Durante o mesmo evento em que Pacheco falou, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski sugeriu que a legislação já aborda esse tipo de assunto e que, portanto, deve ser seguida.

“Essa matéria está sendo regulada. Está sendo regulada não, sempre esteve regulada por lei. Então basta observar e obedecer a lei”, disse Lewandowski.