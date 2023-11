Pacheco suspende envio de nomes dos indicados ao STJ | A TARDE

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), suspendeu o envio do nome da advogada Daniela Teixeira, indicada pelo presidente Lula (PT), para vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao Palácio do Planalto. A medida acontece após suspeitas de favorecimento de Teixeira durante o processo de escolha.

O chefe do Legislativo pediu abertura de uma sindicância para apurar as suspeitas, após o nome de Teixeira ter sido enviado antes ao governo para publicação no Diário Oficial da União (DOU), sem incluir os nomes dos desembargadores Teodoro Silva Santos (CE) e José Afrânio Vilela (MG), que foram aprovados na mesma sessão do Senado.

Ao ser nomeada primeiro, por critério de antiguidade, Teixeira poderia ter preferência na hora de ocupar uma vaga no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou na escolha das turmas das quais fará parte.

A abertura da sindicância, contudo, não cancela a votação que conduziu a advogada e os desembargadores à cadeira do STJ. O presidente do Senado deve reenviar os três nomes ao Palácio do Planalto.