Pai de Gabriel Monteiro, preso por estupro, lamenta fim de 'saidinha' | A TARDE

O deputado federal Roberto Monteiro (PL), pai do ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, considerou o projeto de lei que restringe as saídas temporárias de presos em datas comemorativas como “covardia”.

Contrário a medida, o parlamentar justificou o seu posicionamento falando sobre as suas visitas aos presídios durante o seu tempo, tendo em vista que o ex-vereador carioca foi preso por estupro em novembro de 2022.

“Eu sempre fiz trabalhos em presídios, trabalhos sociais. Eu sou pai de Gabriel Monteiro e todo sábado eu estou lá em Bangu 8. E eu vejo o seguinte: que é uma covardia cercear aqueles que estão privados de sua liberdade e que dentro do cárcere cumprem literalmente, como manda o figurino, tudo direitinho”, justificou o parlamentar.

A proposta foi aprovada na noite da última quarta-feira, 20, na Câmara dos Deputados, com 306 votos favoráveis, 121 contra e uma abstenção. Após o aval dos parlamentares, o texto segue para a sanção ou veto do presidente Lula (PT).

O projeto é considerado um aceno para a bancada de oposição ao Congresso e ganhou impulso após a morte de um policial militar em janeiro deste ano, em Minas Gerais. O soldado foi baleado por um suspeito que estava em saída temporária.

O PL da ‘Saidinha’ foi aprovado na Casa no final de 2022, no entanto, precisou de nova votação pelos deputados após mudanças feitas pelos senadores em fevereiro.