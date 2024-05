Partidos recorrem e entram com recursos pela cassação de Moro | A TARDE

O PL e a federação formada por PT, PCdoB e PV recorreram, nesta segunda-feira, 22, da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), que absolveu o senador Sergio Moro (União-PR) da acusação de abuso de poder econômico na eleição de 2022. As informações são da CNN.

As siglas entraram com recursos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela cassação do mandato do de Moro (União-PR).

Os partidos tinham até às 23h59 da segunda para realizar a medida.

No recurso, assinada pelos advogados Bruno Cristaldi, Guilherme Ruiz Neto, Marcelo Delmanto Bouchabki e Nathália Ortega da Silva, o PL disse ao TSE que “demonstrou cabalmente que os investigados foram excessivamente favorecidos pelo derrame de recursos financeiros em fase prematura do calendário eleitoral” e que discorda do julgamento dos desembargadores do TRE-PR.

Já os advogados da federação argumentaram ao TSE que “os demais pré-candidatos ao Senado do Paraná não dispuseram do voluptuoso recurso disponível” à campanha de Moro. “Nem mesmo tiveram à sua disposição uma estrutura de pessoal e de marketing digital inaugurada oito meses antes do período eleitoral em um ‘projeto nacional’ posteriormente empregado no Paraná”.

“Como dito inicialmente, trata-se de um exemplo ‘acadêmico’ de abuso de poder econômico”, escreveram os advogados Luiz Eduardo Peccinin, Dylliardi Alessi, Priscilla Conti Bartolomeu, Jeancarlo de Oliveira Coletti, ngelo Longo Ferraro, Miguel Filipi Pimentel Novaes, Sthefani Lara dos Reis Rocha e Gean Carlos Ferreira de Aguiar.