PF recebe primeiro depoimento no caso das joias da Presidência

Um membro da comitiva do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi ouvido pela Polícia Federal nesta segunda-feira, 6. Ele está envolvido no caso das joias da Presidência, apreendidas pela Receita Federal em 2021.

De acordo com a polícia, o depoimento do envolvido é relevante, no entanto, o processo corre sob sigilo e mais detalhes não foram revelados.

O caso está sendo investigado pela Polícia Federal desde a última segunda-feira, 6, a pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino.

Segundo informações inicialmente divulgadas pela CNN, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle devem ser ouvidos, no entanto, ainda não existe uma previsão para que isso aconteça.