PGR nega acordo com Carla Zambelli no processo por perseguição armada | A TARDE

Ré no Supremo Tribunal Federal (STF) desde agosto por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) teve negado seu pedido de acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR).



O episódio que tornou Carla Zambelli ré no STF aconteceu em 29 de outubro de 2022, véspera do segundo turno da eleição presidencial. Armada com uma pistola Taurus 9 milímetros, a deputada perseguiu o jornalista Luan Araújo, que a provocou, no bairro Jardins, em São Paulo.

Carla Zambelli questionou a competência do STF para julgar o caso. No entanto, a PGR alegou que não irá oferecer acordo "por não vislumbrar a presença cumulativa dos requisitos" para o oferecimento, o que mantém o prosseguimento normal da ação.