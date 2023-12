PGR pede impedimento de Nunes Marques em ação sobre terra indígena | A TARDE

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou um pedido para impedir que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, atue em processo de desintrusão de invasores da terra indígena Apyterewa, no Pará.



Em mensagem ao STF, a subprocuradora-geral da República Maria Caetana Cintra Santos afirma que Nunes Marques já concedeu decisão favorável a uma associação interessada no caso, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto Paredão (Aparpp), quando estava no Tribunal Regional da 1ª Região (TRF-1).

Nunes Marques determinou, na semana passada, que medidas coercitivas de reintegração adotadas por forças policiais na região fossem paralisadas, após acatar recurso da Aparpp e da Associação dos Agricultores do Vale do Cedro.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, anulou o recurso e determinou à União que continuasse com a operação na terra indígena, que tem sofrido desmatamento. Barroso alegou que a decisão de Nunes Marques não interferia nas ações já homologadas pela corte.