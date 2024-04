PL pede cassação de deputado do PSOL após chutes em militante do MBL | A TARDE

O PL protocolou uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pedindo a cassação do mandato do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), após o parlamentar ter protagonizado um embate contra o influenciador Gabriel Costenaro, membro do Movimento Brasil Livre (MBL).

O psolista desferiu chutes e empurrou o militante para expulsá-lo da Câmara de Deputados. Na oportunidade, o deputado federal Kim Kataguiri (União - SP) e precisou ser contido pelos policiais. A dupla foi conduzida para o Departamento de Polícia Legislativa (DEPOL).

Após a representação, o pedido deve ser encaminhado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao Conselho de Ética da Casa, que seguirá com os trâmites para dar seguimento ou não à solicitação.