PL pedirá ao TSE recontagem dos votos nas eleições, diz Valdemar

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente do partido do presidente Jair Bolsonaro (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou que políticos da legenda pedirão a revisão da apuração das urnas eletrônicas que entraram em funcionamento antes de 2020 ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A denúncia, que deverá ser apresentada até a próxima terça-feira (22/11), aponta que cerca de 250 mil urnas teriam "o mesmo número".

Segundo Valdemar, as "novas denúncias" são baseadas em um estudo do Instituto Voto Legal. "Pelo estudo que fizemos, têm várias urnas que não podem ser consideradas. É no Brasil inteiro, de 2020 para baixo. Todas elas têm o mesmo número, não tem como controlar. Temos a prova e vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas. Vamos ver o que o TSE vai resolver".

A declaração foi feita dez dias após a divulgação do relatório das Forças Armadas confirmando a lisura do processo eleitoral. O documento era a principal esperança dos apoiadores de Bolsonaro que não aceitaram a derrota do presidente.

Juiz nega

Em outro trecho, o presidente do PL disse que conversou com o ex-juiz do TSE Sandro Nunes Vieira sobre essas alegações de irregularidades. O magistrado, contudo, negou que teve algum contato com o político.

“Nunca tive contato pessoal com o Presidente do Partido Liberal. Como Juiz, não emito opiniões públicas ou juízos de valor sobre processos de conotação política”, afirmou em nota ao site O Antagonista.

De acordo com o juiz, o único contato com o PL foi por meio do engenheiro Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (IVL), no início de agosto. “Na ocasião ele me pediu para que fosse designada uma reunião para tratar de assuntos relativos ao pleito. A demanda foi encaminhada à Secretária-Geral, Dra. Christine Peter, que em data posterior atendeu o pedido do Sr. Carlos Rocha. Não participei da reunião”.

“Logo que tomei conhecimento do vídeo, entrei em contato com a assessoria do Presidente do TSE, Ministro Alexandre de Moraes, com a finalidade de esclarecer os fatos e deixar clara minha posição, no sentido de nunca ter mantido contato com o Sr. Valdemar Costa Neto”, finaliza a nota.