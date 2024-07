PM ensinará sobre atuação dos Três Poderes em escola cívico-militar

Conteúdo será incluído nas atividades curriculares dos agentes de segurança pública - Foto: Rovena Rosa | Agência Brasil

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prevê a inclusão de materiais explicativos sobre o que são os Três Poderes e as diferenças entre os papéis do presidente, dos deputados e dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no programa de escolas cívico-militares voltadas para a formação de policiais militares.

O conteúdo será incluído nas atividades curriculares dos agentes de segurança pública, através do “Projeto Valores”, que será ministrado semanalmente pelos militares nas escolas que aderirem ao modelo a partir de 2025. O tema consta na resolução assinada pelo secretário-executivo da Educação, Vinícius Neiva, e o secretário da SSP, Guilherme Derrite, na última quinta-feira, 20.

Na ocasião, os agentes aprenderam sobre temas ligados “à ética e ao civismo” atrelado às estruturas do Poder Judiciário e Legislativo. Os militares selecionados como monitores serão responsáveis por oferecer as atividades extracurriculares, bem como promover a “cultura de paz” nos colégios.