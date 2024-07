Tarcísio confirma coronel bolsonarista como vice de Nunes em São Paulo

Tarcísio foi responsável por anúncio de vice do atual prefeito de São Paulo - Foto: Reprodução | TV Globo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou, nesta sexta-feira, 21, o nome do coronel Mello (PL), ex-comandante da Rota, como vice na chapa encabeçada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) nas eleições municipal da capital paulista em outubro.

O anúncio sacramenta a aliança entre o atual prefeito de São Paulo com o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, na corrida contra o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Acho que está acordado com todos os partidos e a gente convergiu com o nome do Mello Araujo. Será um representante nosso como pre candidato a vice-prefeito. Tem muita qualidade, prestou um serviço relevante na PM. Foi testado como gestor à frente da Ceagesp, conseguiu sanar uma série de problemas. Agrega, soma, estamos muito confortáveis com isso e, tenho certeza que é uma grande aquisição", afirmou Tarcísio em coletiva.

Nunes não tem vice no atual mandato, já que foi eleito no mesmo cargo na chapa que elegeu Bruno Covas (PSDB) prefeito, em 2020. Com a morte do tucano, em 2021, ele assumiu a cadeira do Executivo de São Paulo.