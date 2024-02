Polícia do DF indicia Jair Renan por suspeita de fraudar documentos | A TARDE

O filho ‘04’ do ex-presidente, Jair Renan Bolsonaro, foi indiciado pela Polícia Civil do Distrito Federal, após a conclusão de um inquérito que apontou crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, cometidos pelo herdeiro ‘04’ e Maciel Alves de Carvalho, ex-instrutor de tiro de Jair Renan. As informações são do G1.

O indiciamento é fruto da operação “Nexum”, de busca e apreensão, realizada pelos agentes na casa de Jair, em agosto do ano passado. Além dele e Carvalho, também houve dois investigados.

O relatório emitido pela Polícia Civil enviado à Justiça do DF, no último dia 8, mostra que a dupla falsificou quatro relações de faturamento da empresa RB Eventos e Mídia, à época pertencente ao filho do ex-presidente. A fraude foi feita para apontar um faturamento que nunca existiu na empresa — de R$ 4,6 milhões no período de um ano, entre 2021 e 2022.

"O relatório de afastamento de sigilo bancário [...] demonstra que no curto espaço de tempo, a empresa RB Eventos e Mídia obteve novo empréstimo bancário, no valor de R$ 250.669,65, no dia 08/03/2023, e ainda veio a obter terceiro empréstimo bancário no valor de R$ 291.470,49, no dia 01/06/2023", diz o relatório.

Com o lucro falso, Jair e Carvalho pretendiam fazer um empréstimo bancário, no valor de R$ 157 mil. Ainda segundo a polícia, o filho de Bolsonaro ainda se beneficiou de forma ilícita, por meio do pagamento da fatura do cartão de crédito de sua empresa, no valor de cerca de R$ 60 mil.

Após a conclusão do indiciamento da Polícia do DF, a denúncia sobre Jair Renan e seu ex-instrutor de tiro passa pelo Ministério Público, e cabe ao órgão decidir se oferece ou não o caso à Justiça.