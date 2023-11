PP não se contenta com cargos e ameaça impor revezes ao governo | A TARDE

Apesar das recentes nomeações de André Fufuca (PP-MA) ao Ministério do Esporte e de Carlos Antônio Vieira Fernandes à presidência da Caixa Econômica Federal, Lula (PT) ainda não deixou o PP satisfeito.



O partido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), preferia uma pasta com maior capilaridade, como Saúde ou Integração Nacional, ao invés de Esporte. Já a nomeação de Carlos Antônio Vieira Fernandes, que é aliado de Lira, foi enxergada pela bancada do PP como um aceno para o presidente da Câmara, não para os parlamentares da legenda.

A insatisfação do PP com o governo Lula, segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, pode fazer com que a bancada imponha revezes em votações do interesse do grupo ligado ao presidente da República.