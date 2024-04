“Preocupado com sobrenome”, Bolsonaro quitará dívida de Jair Renan | A TARDE

Jair Bolsonaro (PL) quitará a dívida de R$ 360 mil do seu filho Jair Renan Bolsonaro com o Banco Santander. O objetivo do ex-presidente da República é evitar que o débito respingue no nome dele e afete o sobrenome da família.



A dívida fez Jair Renan Bolsonaro, que tem 26 anos de idade, se tornar alvo de um pedido do Banco Santander, na Justiça do Distrito Federal, de apreensão de bens.

O filho do ex-presidente foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) por lavagem de dinheiro, uso de documento falso e falsidade ideológica. A denúncia foi aceita pelo TJDFT. Com informações do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.