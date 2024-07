Presidente da Câmara confessa que sofreu desgastes com PL do Aborto

Parlamentares entraram em recesso no dia 18 de julho - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou a aliados que sofreu muito desgaste ao ao acelerar a tramitação do projeto de lei que equipara o aborto após as 22ª semanas de gestão ao crime de homícidio.

Nesse sentido, o chefe do Legislativo estimou que alguns temas considerados polêmicos deverão ser apreciados no plenário no segundo semestre deste ano, a exemplo da PEC da Anistia e a proibição da delação premiada.

Antes do recesso parlamentar, segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, a Câmara deve se reunir para votar a regulamentação da reforma tributária. Na Casa Legislativa, a folga dos deputados inicia no dia 18 de julho.

A expectativa de parlamentares é que os dois grupos de trabalho que analisam as propostas da tributária apresentem seus relatórios na primeira semana de julho, para que eles possam ir à votação na semana seguinte.

Já o PL do Aborto deverá voltar a pauta do dia após as discussões em uma comissão para debater o projeto, apesar da matéria estar tramitando em caráter de urgência.