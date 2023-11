Primeira mulher a presidir STJ, ministra Laurita Vaz se aposenta | A TARDE

Depois de 22 anos atuando no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ministra Laurita Vaz está aposentada. O decreto foi publicado nesta quarta-feira, 18, assinado pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.

Laurita Vaz foi a primeira mulher a presidir o Tribunal da Cidadania e o Conselho da Justiça Federal (CJF), entre 2016 e 2018. Ela também aparece como a primeira mulher com origem no Ministério Público Federal (MPF) a integrar a corte.

Com 45 anos de atividade jurídica, a ministra nasceu em Anicuns, município do estado de Goiás. Laurita Vaz se formou em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em 1976 e se especializou em direito penal e direito agrário pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

A carreira no Ministério Público teve início em 1978, inicialmente como promotora em Goiás. A partir de 1984, ela trabalhou como procuradora da República no Supremo Tribunal Federal (STF). Entre 1986 e 1998, integrou o Conselho Penitenciário do Distrito Federal como representante do Ministério Público Federal, onde foi presidente nos dois últimos anos.

No STJ, Laurita Vaz realizou diversas funções de destaque. Antes de assumir a presidência, presidiu a Terceira Seção e a Quinta Turma, também ocupou cargos no CJF e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Antes da aposentadoria, ela integrava a Corte Especial, a Terceira Seção e a Sexta Turma.