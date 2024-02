Primeira reunião de transição na Justiça acontece nesta segunda | A TARDE

A primeira reunião de transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública está marcada para a noite desta segunda-feira, 22, conforme informações da CNN. O encontro, que acontece por volta das 20h, será no gabinete do atual ministro, Flávio Dino. Ele deve receber o futuro titular da pasta, Ricardo Lewandowski e a equipe.

A expectativa é que o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) tome posse no lugar de Dino, que assumirá uma cadeira no STF, no dia 1º de fevereiro com boa parte da equipe montada.

Lewandowski já confirmou o nome do procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubbo, como novo secretário nacional de Segurança Pública (Senasp).