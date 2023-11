Projeção de rombo nas contas públicas em 2023 vai a R$ 177,4 milhões | A TARDE

O governo federal elevou a projeção de rombo nas contas públicas em 2023 para R$ 177,4 bilhões, passando de 1,3% para 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano. O déficit primário aumentou em R$ 35,9 bilhões, não considerando o pagamento de juros da dívida pública.

No último relatório, a estimativa de rombo das contas públicas federais, de acordo com o governo, era de R$ 141,4 bilhões, com base em números do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central (BC).

Segundo o Metrópoles, com a revisão, a meta máxima estabelecida para 2023 é de déficit de R$ 213,6 bilhões (2,0% do PIB).

No entanto, a equipe econômica do governo, liderada pelo ministro Fernando Haddad, trabalhava com um cenário de déficit fiscal inferior, próximo dos R$ 100 bilhões (1% do PIB), mas ainda no vermelho. Para 2024, entretanto, a meta é de déficit zero.

Para cumprir metas fiscais, o governo aumentou o bloqueio orçamentário em cerca de R$ 1,1 bilhão em 2023. No ano, o acumulado é de R$ 5 bilhões. Somente em maio, por exemplo, o governo havia feito uma retenção de R$ 1,7 bilhão; em julho, de R$ 1,5 bilhão; e, em setembro, de R$ 600 milhões, segundo levantamento do Metrópoles.

Os números foram divulgados no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao quinto bimestre de 2023, apresentado nesta quarta-feira, 22.