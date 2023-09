Proposta de Lula para omitir votos não é bem recebida no STF

A sugestão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de que os votos dados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) seja realizados de forma secreta não foi bem recebida pela sociedade e nem pelos próprios integrantes da Corte. De acordo com o chefe do Poder Executivo do país, a ideia seria que esses votos não fossem divulgados para a população. Segundo Lula, o placar da votação seria revelado, mas não a distribuição das escolhas de cada um dos ministros.

"A sociedade não tem que saber como vota um ministro da Suprema Corte. Não acho que o cara precisa saber. Votou a maioria, não precisa ninguém saber. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz", afirmou Lula ontem, durante o Conversa com o Presidente.

Segundo a Folha de São Paulo, magistrados do tribunal dizem reservadamente que a ideia encontra baixíssimo respaldo entre os 11 ministros.

Dentro do governo também a avaliação que Lula não vai seguir defendendo a ideia e apenas externou uma opinião pessoal, não de um projeto que venha a envolver uma articulação para tentar tirá-lo do papel.