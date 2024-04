PT e PL querem cassação de Moro após as eleições | A TARDE

Autores da ação que pedem a cassação de Sérgio Moro (União Brasil-PR), PT e PL esperam que a decisão definitiva sobre o senador seja tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apenas após as eleições municipais deste ano, programadas para outubro. O julgamento do TRE-PR contra o senador acontece esta semana.



O motivo para PT e PL preferirem a cassação apenas após o pleito é manter Moro com sua atuação tímida no Senado, sem poder usar a eventual cassação como um trunfo a seu favor,o que poderia colocá-lo como “vítima de conspiração”.



Existe a preocupação de seus rivais políticos, no entanto, de Moro manter seus direitos políticos após a decisão do TSE, o que possibilitaria sua candidatura para governador do Paraná em 2026. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.

Os juízes do TRE-PR vão analisar duas ações — movidas pelo PT de Lula e pelo PL de Jair Bolsonaro — que apuram se Moro cometeu abuso de poder econômico, caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação durante as eleições de 2022.