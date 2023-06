Reforma trabalhista deve ser revista ainda em 2023 pelo governo Lula

O governo federal pretende enviar ao Congresso Nacional um projeto para rever a reforma trabalhista ainda em 2023, de acordo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

Marinho, inclusive, desembarca no fim de semana em Genebra-SUI, para participar da Conferência Internacional do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Ao portal UOL, o ministro classificou a reforma trabalhista em vigor de "trágica" e destacou que o governo Lula está incentivando empregadores e trabalhadores a dialogar para encontrar uma proposta.

Na avaliação do ministro, se houver uma convergência entre empregadores e trabalhadores, será mais fácil que o Congresso Nacional examine a questão.

"A questão da terceirização foi feita de forma muito abrangente. E levando a um processo trágico para as relações de trabalho, especialmente no campo. Ele também levou a um processo de subcontratações, chegando ao trabalho análogo à escravidão. Essa ferramenta atrapalhou demais a qualidade dos contratos, das relações de trabalho no Brasil. Se houver entendimento das partes, pode facilitar para que a revisão possa tramitar. Tranquilo nunca será".

Marinho apontou ainda quais os principais pontos que o governo pretende alterar na lei trabalhista, a exemplo de abertura do debate para permitir uma redução da jornada de trabalho no Brasil para 40 horas semanais; regulamentação de remuneração e jornada de trabalho para os trabalhadores de aplicativos além de geração de empregos da ordem de 2,2 milhões a 2,5 milhões de postos em 2023.