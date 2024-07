Reforma tributária pode encarecer Programa Nacional do Livro Didático

PNLD pode ficar mais caro com a reforma tributária - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O texto da regulamentação da reforma tributária deve impactar no setor de livros. Isso porque, o documento aponta a possibilidade das empresas de livro compensarem créditos com tributos federais fazendo com que o produto encareça 16% nas prateleiras, conforme estimam as entidades que representam o setor.

O encarecimento do produto também afeta o Governo Federal que custeia os livros de crianças e jovens, através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Com a iniciativa, o governo Lula (PT) distribui, de forma gratuita, cerca de 200 milhões de livros.

Se o texto que regulamenta a reforma for aprovado na quarta-feira, 10, data prevista para votação na Câmara dos Deputados, a gestão passará a desfalcar quase R$ 340 milhões no orçamento, conforme prevê a coluna Guilherme Amado, do portal Metrópoles, para a manutenção do PNLD.