Relator de emenda no Senado quer proibir militares em ministérios | A TARDE

Em meio a proposta de emenda à Constituição (PEC) que exige que militares sejam transferidos para a reserva caso queiram disputar eleições, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) quer também proibir que integrantes das Forças Armadas ocupem cargos em ministérios, o que era a proposta original do Governo Federal.

"Eu vou manter a essência do projeto, para não ter duplicidade: ou quer ser político ou quer ser militar. Se quiser concorrer, tem que ir para a reserva", afirma Kajuru.

Kajuru afirmou que irá conversar com o senador Jaques Wagner (PT-BA), que é o líder do governo no Senado, mas enviou o texto sem proibição por considerar que seria uma "medida discriminatória". A ideia é que o texto seja votado até o final do ano.

"Vou me reunir com o Jaques nesta segunda e mostrar que não concordo com a falta de proibição sobre ministérios. Quer seguir carreira política, tem que sair, seja para concorrer em eleição ou para ser indicado a um cargo", completou.

No governo Bolsonaro, os generais Eduardo Pazuello e Luiz Eduardo Ramos atuaram como ministros da Saúde e da Secretaria de Governo, respectivamente, ainda nos quadros ativos do Exército. Já o general Braga Netto foi ministro da Defesa e da Cawsa Civil.