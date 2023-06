Relator diz que arcabouço fiscal deve ser votado no Senado até dia 21

O senador Omar Aziz (PSD- AM), relator do arcabouço fiscal no Senado, afirmou que pretende votar a matéria na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e no plenário entre os dias 20 e 21 de junho. Com isso, a semana passa a ser decisiva para a tramitação da proposta do governo.

A proposta já recebeu, até agora, 31 emendas para modificar o texto original que foi aprovado pela Câmara dos Deputados.

Segundo o Globo, o governo deseja que não haja alterações significativas no texto para evitar que a matéria tenha que ser reexaminada pelos deputados na Câmara.

"A ideia é aprovar o arcabouço fiscal na CAE e no plenário no mesmo dia, entre 20 e 21 de junho", disse Aziz ao jornal.

O senador revelou ainda que vai se reunir com líderes dos partidos na quinta-feira, 15, para tratar do assunto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem se envolvido diretamente nas discussões da pauta econômica, também vai participar do encontro.