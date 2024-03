Rui nega que governo seja responsável por cortes nas universidades | A TARDE

Em entrevista coletiva durante a inauguração do Hospital Ortopédico do Estado, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 4, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), negou que o Governo Federal seja responsável por eventuais cortes nos investimentos a universidades federais.



"O Executivo elabora, envia para o Parlamento, e o Parlamento que dá a palavra final do Orçamento. Eu só posso afirmar que o Orçamento preparado pelo MEC [Ministério da Educação] não continha nenhum corte de recurso das universidades federais", afirmou Rui.

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) anunciou um corte de R$ 13 milhões, o que tem mobilizado professores. O ministro, porém, diz enxergar que os planos para reduzir o investimento ocorreram no momento em que o Congresso Nacional definiu as prioridades do Orçamento.

"O Executivo enviou o projeto, no mínimo, com os recursos do ano anterior. Essa foi a elaboração do Orçamento em todas as áreas. Outras áreas também tiveram redução de valor em relação ao que o Executivo propôs. Por exemplo, o Vale Gás foi reduzido", concluiu.