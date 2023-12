Sabatina de Dino será teste para Alcolumbre tentar Presidência da Casa | A TARDE

A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado com Flávio Dino, que é um dos passos para a nomeação de um indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), será um teste para Davi Alcolumbre (União Brasil), segundo o Valor Econômico.

Leia mais: Lula indica Flávio Dino ao STF e Paulo Gonet à PGR

Presidente da CCJ, Alcolumbre quer tentar voltar à Presidência do Senado. Para isso, precisa conseguir uma vitória "arrebatadora" para Dino, na votação que acontece no plenário da Casa Legislativa. O mínimo para Dino ser aprovado é 41 dos 81 votos dos senadores.

Se conseguir uma vitória com ampla diferença de votos, o senador amapense se coloca como credor do governo Lula (PT), segundo a percepção do Palácio Planalto.