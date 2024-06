Senado adia votação de projeto que taxa compras de até US$ 50 | A TARDE

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), atendeu ao pedido do líder do governo, Jaques Wagner (PT), e adiou a votação do projeto do programa de Mobilidade Verde (Mover), que cria incentivos para a indústria automobilística e também estabelece a chamada "taxa das blusinhas", prevista para esta terça-feira, 4.

O pedido para postergar a apreciação da matéria, que consta na ordem do dia da Casa, deve-se à retirada do texto da emenda acrescentada pela Câmara que taxa em 20% as importações de produtos de até US$ 50,00, conforme solicitado pelo senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL).

“O relator apresentou nova emenda, temos compromisso de veto de alguns itens que são parte do que o relator Rodrigo Cunha apresentou em seu parecer. Tem muita confusão sobre o assunto. Vamos trabalhar até amanhã para construir um procedimento que permita a votação. Se votar hoje, vai voltar para Câmara atrasando a decisão”, disse Wagner.

Com isso, o chefe do Legislativo decidiu adiar a votação e convocou uma reunião com os senadores para os parlamentares tentarem chegar a um acordo sobre o texto final.

O texto deve voltar a ser discutido entre os senadores e após as alterações, a matéria deve ser colocada na ordem do dia na quarta-feira, 5.

