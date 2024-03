Senado inicia debates pelo fim da reeleição e mandato de 5 anos | A TARDE

O Senado Federal deve debater ainda neste primeiro semestre do ano um pacote de medidas eleitorais. Desde o ano passado, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tem demonstrado a intenção de avançar sobre o tema do fim da reeleição e dos mandatos de 5 anos.

Além desses, há ainda na pauta dos senadores a minirreforma eleitoral, aprovada na Câmara dos Deputados no fim de 2023. O projeto deve se somar à tramitação do novo Código Eleitoral, em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que tem a relatoria do senador Marcelo Castro (MDB-PI).

No fim do ano passado, na última semana de atividades legislativas, Pacheco afirmou que o fim da reeleição será “prioridade” neste ano. “É um desejo muito forte dos senadores. Nós vamos fazer audiências públicas, debater isso”.

Pacheco defendeu ainda que a possibilidade da reeleição atrapalha o primeiro mandato e pode gerar gastos desenfreados para garantir um novo mandato.