Senador baiano sugere que ministro leia menos e aumente articulações | A TARDE

Em meio à queda de braço entre governo e Congresso, o senador Angelo Coronel (PSD-BA) recomendou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que lesse menos ‘Maquiavel ou a Arte da Guerra’ e melhorasse as articulações com os congressistas, assim como sugeriu o presidente Lula (PT).

“O que está faltando aí, Lula já deu o recado, é ministro ler menos, porque muitas vezes perde tempo na leitura, talvez até de Maquiavel, ou a Arte da Guerra, para se exercitar perante ao Congresso Nacional. Talvez o livro não seja o livro certo”, disse o relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2025.

O pessedista, que também relatou a desoneração na Casa, ainda propôs para o gestor fazer a leitura da Bíblia. “Eu acho que o melhor livro para se ler num momento desse é a Bíblia Sagrada”, acrescentou Coronel.

As declarações do parlamentar foram dadas em entrevista ao portal Métropoles, nesta terça-feira, 30. As falas surgem devido aos conflitos sobre a desoneração da folha de pagamento dos municípios e de 17 setores da economia.

Na última quinta, 25, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, suspendeu a lei que prorrogou a desoneração até 2027, e acabou inflando os ânimos dos senadores que recorreram à medida.

No Senado, o parlamentar baiano foi um dos políticos que defendeu a matéria que reduz o valor que empresas recolhem para a Previdência Social e beneficia 17 setores da economia.