Senador brasileiro chama Milei de "vagabundo"

Senador subiu o tom contra presidente argentino - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O senador Omar Aziz (PSD-AM) subiu o tom nas críticas ao presidente argentino Javier Milei, após o chefe de Estado do país vizinho fazer ataque a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Omar chamou Milei de "vagabundo"

"Eu não posso aceitar que um vagabundo, um bandido que aparece do nada, que não tem história alguma, que nunca produziu absolutamente nada pelo povo argentino, chegue e vá falar do presidente do nosso país", disparou Aziz, que ainda defendeu que os políticos se posicionassem a favor do presidente brasileiro.

"Temos que nos posicionar não só a favor de Lula, mas de qualquer outro ex-presidente. Ele é um cidadão brasileiro que esteve na presidência através do voto direto", completou o senador.

Na última semana, Milei reforçou as críticas a Lula e disse que não pediria desculpas ao presidente por ataques feitos durante a campanha presidencial de 2023, quando foi eleito com o apoio de Jair Bolsonaro (PL).