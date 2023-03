"Sou ficha limpa", afirma Juscelino Filho antes de reunião com Lula

O ministro das Comunicações Juscelino Filho (União-MA) se manifestou na tarde desta segunda-feira, 6, para falar sobre denúncias feitas contra ele sobre viagens para São Paulo e Maranhão. Segundo mensagem publicada no Instagram, o político utilizou o avião da Força Aérea Brasília (FAB) em agenda oficial no trecho de Brasília a São Paulo para participar de uma série de eventos do mercado de cavalos.

"Ficam me acusando de ter ido para lá para participar de um evento de cavalos. Isso não é verdade. Eu fui para participar de reuniões com a diretoria da operadora Claro, com as gerências regionais da Telebras e da Anatel, além da montadora Biagi", disse Juscelino Filho.

Sobre a viagem para o Maranhão, onde foi na Superintendência da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), ele afirmou que o valor das diárias foram devolvidas.

"A minha viagem ao Maranhão foi uma viagem a trabalho com reuniões com a gerência Regional da Anatel, com o prefeito de São Luís e até mesmo com o governador do Estado. Sobre as diárias, o que aconteceu foi que o sistema gerou automaticamente as diárias para todo o período. Eu devolvi as diárias assim que eu soube, ainda no dia 19 de janeiro", detalhou.

Juscelino Filho é acusado de crimes como ocultação de patrimônio e uso de orçamento secreto para beneficiar uma propriedade da família. Ele conta que está sendo vítima de uma "injusta distorção dos fatos".

"Isso é uma injusta distorção dos fatos. Estou à disposição das autoridades para tratar de tudo que está sob minha responsabilidade, mas é inaceitável que me envolvam com atos de terceiros. Sou ficha limpa e não respondo a nenhum processo. É importante deixar isso bem claro", destaca.

As declarações aconteceram menos de uma hora antes do encontro do ministro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A reunião estava marcada para às 16h desta segunda-feira, 6.