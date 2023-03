Sócio em haras de Juscelino tem cargo fantasma no Senado, diz jornal

O sócio do haras da família do ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil) é funcionário fantasma na liderança do PDT no Senado. O haras está localizado na cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. As informações são do jornal Estado de S.Paulo.

O haras é oficialmente comandado pela irmã do ministro, Luanna Rezende, que também é prefeita de Vitorino Freire, e Gustavo Gaspar. De acordo com o Estadão, no gabinete onde deveria trabalhar em Brasília e servidores não o conheciam.

Gaspar foi transferido para a Segunda Secretaria do Senado, comandada desde fevereiro por Weverton Rocha (PDT-MA), senador que trabalhou pela indicação de Juscelino Filho como ministro do governo Lula (PT).

>> 'Se não provar inocência, sai do governo", diz Lula sobre Juscelino

O chefe do gabinete Silvio Saraiva, admitiu que Gaspar não trabalhava no local onde está lotado. O sócio do haras da família de Juscelino recebe um salário de R$ 17,2 mil, um dos maiores do gabinete.

Gustavo Gaspar é irmão de Tatiana Gaspar, contratada por Juscelino como assessora especial do Ministério das Comunicações, com salário de R$ 13,2 mil. O pai de Gaspar, de 80 anos, já foi contratado como assessor de Juscelino enquanto ele era deputado.

Em entrevista à BandNews na última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou que irá se reunir com o ministro nesta segunda-feira, 6. A reunião foi marcada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Lula afirmou que, caso Juscelino não consiga provar sua inocência não poderá permanecer na composição do seu governo.

Omissão de bens

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, Juscelino Filho omitiu do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) um patrimônio de pelo menos R$ 2,2 milhões em cavalos de raça quando registrou sua candidatura a deputado federal durante declaração de bens em 2022.

Em sua declaração ao TSE, Juscelino Filho informou um patrimônio de R$ 4,457 milhões, com fazendas, carros, 50% de uma aeronave, um apartamento e o terreno onde está instalado o haras. De acordo com a reportagem, os cavalos são criados no haras do ministro em Vitorino Freire, no Maranhão.

Em sua declaração ao TSE, Juscelino Filho informou um patrimônio de R$ 4,457 milhões, com fazendas, carros, 50% de uma aeronave, um apartamento e o terreno onde está instalado o haras. Oficialmente, o haras da família pertence à irmã do ministro, a prefeita Luanna Rezende, e a Gustavo Marques Gaspar, um ex-assessor dele na Câmara e hoje nomeado na liderança do PDT no Senado.

Uso de avião da FAB

No último mês Juscelino Filho usou um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para sair de Brasília com destino a São Paulo em viagem que classificou como urgente. No entanto, na quinta-feira, 16, seus compromissos oficiais duraram 2h30, mas a viagem se estendeu até segunda-feira, 20.

O ministro usou o final de semana para sua agenda privada. De acordo com o Estadão, ele assessorou compradores de animais, participou de leilão, recebeu o "Oscar" dos criadores e inaugurou praça em homenagem a um cavalo de seu sócio. Ele ainda recebeu diárias como se tivesse trabalhado para o governo. Após a polêmica, o ministro devolveu as diárias indevidas.

Orçamento secreto

No ano passado, antes de virar ministro de Lula, o então deputado Juscelino Filho usou R$ 5 milhões do orçamento secreto para benefício próprio, de acordo com o Estadão. O valor foi aplicado para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda. A obra tem 19 km e corta propriedades de oito pessoas ligadas que têm relação com o ministro.

A empresa responsável pela obra foi identificada pelo nome de Construservice, em fevereiro de 2022. Os serviços foram contratados pela irmã do ministro, Luanna Rezende. Ela é prefeita da cidade.

O orçamento da obra foi de R$ 7,5 milhões. Do total, R$ 5 milhões foram destinados ao trecho de 19km em frente às propriedades do ministro e de seus familiares, e o restante destinado para ruas de Vitorino Freire.