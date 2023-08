STF analisa acusação contra Bolsonaro por "atos ao terrorismo"

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar, em plenário virtual, o agravo apresentado pela vereadora Liana Cirne (PT-CE) que pede o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por possíveis "atos preparatórios ao terrorismo".

Para a parlamentar, o ex-mandatário agiu para colocar em risco a paz social. A ação foi impetrada em 2022 e será apreciada pelos ministros da Suprema Corte em 1º a 11 de setembro.

No documento encaminhado ao STF, a vereadora cita o assassinato de um petista, o guarda municipal Marcelo Aloizio de Arruda, por um bolsonarista, em julho de 2022, como exemplo das consequências das ações do ex-presidente. O relator do caso é o ministro do STF Nunes Marques. Este processo havia sido arquivado em março deste ano pelo magistrado.