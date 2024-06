STF é único órgão a pagar voos de primeira classe a ministros | A TARDE

O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão que paga as maiores diárias aos ministros e o único a oferecer voos primeira classe em viagens internacionais aos membros, no âmbito dos Três Poderes.

Em comparação com os outros Poderes, os ministros do STF também têm uma quantia superior aos demais. A Suprema Corte oferece aos magistrados US$ 959,40 por dia de trabalho no exterior, o que equivale a R$ 5 mil, enquanto no Senado Federal, os parlamentares recebem US$ 600,59, o que equivale a R$ 3.150 mil.

Em relação aos voos, o Legislativos dispõe para os seus parlamentares e alguns servidores, o direito à classe executiva, de nível intermediário entre a primeira, que é a mais luxuosa, e a econômica, que é a mais básica.

No governo federal, a categoria executiva só é permitida para voos com duração superior a 7 horas. Já na Procuradoria-Geral da República, órgão máximo do Ministério Público, ela é reservada a procuradores.

No STF, a classe executiva é reservada a juízes-auxiliares, pessoas em cargos de chefia e qualquer funcionário em assistência direta ao ministro, conforme levantamento realizado pelo jornal Folha de S.Paulo.

