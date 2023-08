STF retoma julgamento sobre Marco Temporal

O julgamento sobre o Marco Temporal em terras indígenas foi retomado nesta quinta-feira, 31, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A sessão iniciou com placar de 2 a 2. Em seguida, a expectativa é do voto do ministro Cristiano Zanin.

Para a votação do magistrado indicado pelo presidente Lula, o PT fez uma carta com um recado para que o ministro vote contra a proposta. Mobilizados, os indígenas em Brasília estão com receio de que Zanin peça vistas a ação. Se isso ocorrer, ele terá 90 dias para devolver o processo.

Já votaram a matéria na Suprema Corte, os seguintes ministros: Alexandre de Moraes e Edson Fachin que foram contra a demarcação das terras indígenas. Nunes Marques e André Mendonça que se manifestaram a favor da tese.