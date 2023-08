STF tem maioria para tornar Zambelli ré por porte ilegal de arma

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para tornar a deputada Federal Carla Zambelli (PL-SP) por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo após perseguir um eleitor de Lula com o objeto em punho, às véspera das eleições de 2022.

A corte começou a julgar nesta sexta-feira, 18, no plenário virtual a acusação oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a parlamentar. Foram seis votos contra um: o ministro Gilmar Mendes, relator do inquérito, votou a favor, e Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zannin, Edson Fachin e Roberto Barroso seguiram o relator. Até segunda-feira, 21, os ministros podem oferecer votos no caso.

A PGR pede que o STF condene Zambelli a uma multa de R$ 100 mil por danos morais coletivos,. Além disso, a procuradoria ainda pede que seja decretada pena de perdimento da arma de fogo utilizada no crime, bem como o cancelamento definitivo do porte de arma.