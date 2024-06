'Taxa das blusinhas': Pacheco diz que prevalecerá vontade da maioria | A TARDE

O Senado adiou nesta terça-feira, 4, a votação do projeto que propõe taxar em 20% compras internacionais de até US$ 50, a chamada "taxa das blusinhas".

A previsão agora é que o projeto seja discutido e votado amanhã, 5. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a medida não tem o apoio do relator, senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL).

A taxação foi incluída pela Câmara dos Deputados no projeto de mobilidade verde do governo federal (PL 914/2024), que está sendo analisado no Plenário do Senado.

Pacheco destacou que deve prevalecer a vontade da maioria, mas qualquer alteração de mérito no projeto deve ocasionar o retorno do texto para votação na Câmara.





