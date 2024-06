Tebet endurece discurso contra PL do Aborto

Ministra se posiciona contra PL do Aborto - Foto: Agencia Brasil

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), usou as redes sociais, neste sábado, 15, para criticar o Projeto de Lei que prevê a equiparação do aborto ao crime de homicídio.



Segundo Tebet, a iniciativa é “criminosa” e desumana com as mulheres vítimas de violência sexual.

“Criminalizar e condenar crianças ou mulheres que interrompem a gravidez, especialmente quando estupradas, com até 20 anos de cadeia (pena maior que a de estupradores e pedófilos), além de desumano, é uma ação criminosa da Política, que deveria protegê-las”, escreveu a ministra.