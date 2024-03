Temer defende Lula por fala sobre Israel: "não deve pedir desculpas" | A TARDE

Presidente da República entre 2016 e 2018, Michel Temer (MDB) saiu em defesa do atual chefe do Executivo Federal, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que comparou a violência de Israel na Faixa de Gaza com perseguição aos judeus na Alemanha Nazista.



"Pedir desculpas é um certo exagero", disse Temer em evento de grupo empresarial em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No entanto, o ex-presidente alega que Lula poderia voltar a se pronunciar sobre o assunto.

"Ele deve vir a público dizer que não foi interpretado corretamente", afirmou Temer, que diz preferir "palavras moderadas".