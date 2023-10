Toffoli e Gilmar Mendes criticam Bolsonaro e fazem aceno a Lula | A TARDE

Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (SFT) passaram a criticar Bolsonaro e a fazer acenos a Lula (PT). Eles eram as principais pontes de Jair Bolsonaro (PL) com a corte. Ambos tinham uma relação pessoal com o ex-presidente,

Porém, as coisas têm mudado. Segundo a Folha de São Paulo, Toffoli aproveitou a decisão em que anulou todas as provas relacionadas ao acordo de leniência da Odebrecht para afirmar que a prisão do atual presidente na Lava Jato foi "um dos maiores erros judiciários da história do país".



Além disso, atuou para facilitar a nomeação de Cristiano Zanin, ex-advogado e amigo de Lula, para o Supremo. Toffoli chegou ainda a pedir "perdão" a Lula por não ter autorizado o petista a comparecer ao velório de seu irmão, Genival Inácio da Silva, o Vavá, durante o período da prisão em Curitiba.

Gilmar, por sua vez, foi um dos principais algozes do PT no início da Lava Jato. Em 2016, Gilmar despachou uma decisão individual e impediu que Lula assumisse o comando da Casa Civil.

O ministro afirmou na ocasião que a posse de Lula poderia configurar "uma fraude à Constituição" e um desvio de finalidade por parte de Dilma.

Sete anos após o veto à nomeação, Gilmar fez um movimento de reaproximação de Lula. Gilmar exaltou o Bolsa Família e classificou Lula como um "grande estadista". Além disso, agora tenta influenciar em indicações importantes que o petista fará no sistema de Justiça.