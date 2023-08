Torres nega omissão nos acampamentos em frente aos quartéis

Em depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas de 8 de janeiro nesta terça-feira, 8, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, negou que tenha havido omissão do governo federal nos acampamentos em frente aos quartéis após o resultado das eleições.

"A Polícia Federal teve total liberdade para monitorar estes acampamentos e, inclusive, foi noticiado que agentes federais identificados por manifestantes foram expulsos do local. Nunca houve omissão ou leniência da minha parte, enquanto ministro da Justiça, sobre estes acampamentos. Nunca houve qualquer impedimento para que fossem monitorados e investigados", disse.

O ex-ministro também falou sobre os bloqueios nas estradas no segundo turno das eleições de 2022.

"Não houve interferência do Ministério da Justiça no planejamento operacional da PRF e que a informação recebida do diretor-geral era a de que o planejamento do segundo turno tinha sido semelhante ao do primeiro turno e foi executado sem alterações", pontuou.