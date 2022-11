Transição entre governos Bolsonaro e Lula começa nesta quinta-feira

Após a vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último domingo, 30, os primeiros passos para a transição de governo serão dados nesta quinta-feira, 3.

Escolhido coordenador de transição na terça-feira, 1º, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB); a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann; e o ex-ministro Aloizio Mercadante se encontrarão com o atual chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, para começar os trâmites de transição.

Enquanto isso, Lula e a primeira-dama, Janja, passam um período de folga na Bahia após as eleições e devem chegar em Brasília somente na próxima segunda-feira, 7. No dia seguinte à sua chegada na capital federal, o recém-eleito presidente da República se encontrará com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber; com o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A prioridade do encontro entre Lula e as outras lideranças é analisar a situação fiscal do país.