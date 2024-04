TSE retoma julgamento que pode cassar senador da chapa de Luciano Hang | A TARDE

Será retomado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira, 16, o julgamento que pode levar à cassação do mandato do senador Jorge Seif (PL-SC), titular da chapa que conta com o empresário Luciano Hang como suplente.



O resultado também poderá tornar Jorge Seif inelegível. Pesa contra o senador a acusação de abuso de poder econômico.

O motivo é que, quando era candidato, em 2022, Seif teria usado um helicóptero da Havan para participar de eventos eleitorais, além de ter recebido assessoria de imprensa contratada pela empresa de Luciano Hang, o que é proibido pela legislação eleitoral.

Seif foi absolvido no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), mas a campanha de oposição entrou com recurso.