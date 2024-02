Valdemar Costa Neto diz que Lula"não chega aos pés" de Bolsonaro | A TARDE

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, compartilhou um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira, 23, ressaltando que o presidente Lula (PT) "não chega aos pés" de Jair Bolsonaro.

A declaração veio após elogios por parte do líder do partido ao petista, em que dizia que o presidente era um “camarada do povo, completamente diferente do Bolsonaro. E é um fenômeno, também, por chegar aonde ele chegou”.

“Me criticaram porque eu disse que o atual mandatário era popular no passado, mas não chega aos pés do que o Bolsonaro representa”, disse Costa Neto, em vídeo publicado no X.

Na publicação, Costa Neto deixou claro que tinha intenção de se desassociar de Lula e fez questão de ressaltar Bolsonaro.

“Nessa última semana, teve um monte de comentários aqui me associando ao Lula e eu vou explicar para vocês e deixar claro que o PL escolheu o presidente Bolsonaro. E isso é irreversível”, afirmou.

“O PL escolheu o presidente Bolsonaro e isso é irreversível, mas o que me deixou muito feliz, foi o fato do presidente Bolsonaro ter me escolhido também porque isso mudou a vida do PL”, disse.

As declarações a favor de Lula por parte do presidente do PL receberam críticas da direita e repercutiram na última semana. Há especulações de que acabaram gerando desgaste entre a sigla e Bolsonaro, que chegou a citar uma possível “implosão” do partido. “Essa semana tive um problema sério, não vou falar com quem. Olha, se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda“, disse Bolsonaro, sem citar diretamente o dirigente.

Antes do Bolsonaro a política era diferente. Não existia movimento político à direita. Graças ao Bolsonaro e ao que ele representa, tudo mudou. A direita e o conservadorismo fizeram sentido para muita gente, inclusive pra mim e para o PL. pic.twitter.com/21L8taLhPt — Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) January 23, 2024