Valdemar Costa Neto vai de encontro a aliados e depõe à PF | A TARDE

Indo de encontro dos seus aliados, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, decidiu colaborar com a Polícia Federal (PF) durante depoimento nesta quinta-feira, 22. A ação visa uma suposta tentativa de golpe montada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para que Lula não assume a cadeira da presidência em 2022.

De acordo com a coluna Bela Megale, do jornal O Globo, o cacique da legenda bolsonarista chegou a indicar aos seus advogados a mesma estratégia de Bolsonaro, que ficou calado durante o seu depoimento de 15 minutos. No entanto, ao chegar na sede da segurança federal, Costa Neto decidiu depor para diferenciar o seu comportamento dos demais alvos.

Além do Valdemar e Bolsonaro, outras 21 pessoas estão sendo investigadas nesta operação da PF. Na oportunidade, os demais aliados também seguirão a mesma conduta do ex-mandatário e permaneceram em silêncio, foram eles:

Augusto Heleno (ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional);

Mário Fernandes (ex-chefe-substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República);

Almir Garnier (ex-comandante da Marinha);

Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa);

Walter Souza Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil e ex-candidato a vice-presidente);

Ronald Ferreira de Araújo Junior (oficial do Exército);

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (major do Exército);

Rafael Martins Oliveira (major do Exército);

Amauri Feres Saad (advogado citado na CPI dos atos antidemocráticos como “mentor intelectual” da minuta do golpe encontrada com Anderson Torres).